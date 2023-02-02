ECB faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini beklentiler dahilinde 50 baz puan artırdı.
02.02.2023 - 16:16 |
ECB piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.50 seviyesinden yüzde 3'e çıkardı.
Piyasa beklentisi de politika faizinin 50 baz puan artırılması yönündeydi.
Banka mevduat hesap oranını yüzde 2'den yüzde 2.50'ye, marjinal borçlanma oranını yüzde 2.75'ten yüzde 3.25 seviyesine çıkardı.
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