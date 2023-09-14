ECB faiz kararını açıkladı

ECB toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre refinansman faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,50'ye, mevduat faiz oranı ise yüzde 3,75'ten yüzde 4,00'e çıkarıldı. Piyasalarda beklenti faizin değişmeyeceği yönünde ağırlık kazansa da, son günlerde 25 baz puan faiz artırılacağı yönünde görüş bildirenler de bir hayli çoğalmıştı.

Açıklamada faiz artırımının hedefe doğru ilerlemeyi güçlendirmek için alındığı belirtildi. ECB, "Enflasyon düşmeye devam ediyor, ancak hala çok uzun süre çok yüksek kalmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

ECB'nin bu yıl ekim ve aralık aylarında olmak üzere iki toplantısı daha bulunuyor.