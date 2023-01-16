ECB faiz oranı yüzde 3.25'te tepe yapabilir

Bloomberg News tarafından düzenlenen ankete katılan ekonomistler, ECB'nin şubat ve mart toplantılarında faizi 50'şer baz puan artıracağını öngörürken, mayıs veya haziran toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımı daha yapacağını öngördü.

Yetkililer ECB'nin 2023 yılı içinde faiz indirmesinin muhtemel olmadığını savunsalar da ekonomistler ECB'nin 2023 yılı üçüncü çeyrekte faizi 25 baz puan düşürerek yüzde 3'e geri çekeceğini tahmin etti.