'ECB faiz oranı yüzde 4'te tepe yapacak'

Enflasyonun inatçı olduğunun kanıtlanmasıyla birlikte ekonomistlerin daha şahin hale geldiklerini ortaya koyan bir ankete göre ECB'nin faiz oranı eylül ayında yüzde 4 seviyesinde tepe yapacak.

Bu beklenti ECB'nin zaten önceden bildirdiği gibi biri 27 Temmuz'da olmak üzere 2 adet 25 baz puanlık faiz artırımı yapacağı anlamına geliyor.

Bloomberg tarafından yapılan ankete katılan analistler daha önce mevduat faizinin en fazla %3.75'te tepe yapacağını tahmin etmişti.

Beklentilerin değişmesinin arkasında ise enflasyon görünümünün kötüleşmesi yatıyor. Euro Bölgesi'nde fiyat artışları önümüzdeki aylarda ılımlı bir seyir izleyecek, ancak öncesinde beklenenden daha yavaş bir şekilde gerçekleşecek. Dahası 2025 yılındaki enflasyon tahmini şu anda %2.1 olarak görülüyor. Bu önceki %2'lik tahminin üzerinde bir artışı temsil ediyor.