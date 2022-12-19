'ECB faiz oranlarını daha da artıracak'

Guindos, "Daha fazla faiz artırımı olacak, nereye kadar olduğunu bilmiyorum. Dürüstçe söylüyorum ki faizlerin nereye kadar yükseleceğini bilmiyorum" diye konuştu.

ECB Yönetim Konseyi perşembe günü yaptığı toplantıda faizi 50 baz puan artırmış ve para politikasının ciddi şekilde sıkılaştırılmaya devam edileceğinin sinyalini vermişti.