'ECB faiz oranlarını daha da artıracak'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin Euro Bölgesi'nde enflasyon ile mücadele için faiz oranlarını daha da artıracağını söyledi.
19.12.2022 - 12:35 |
Guindos, "Daha fazla faiz artırımı olacak, nereye kadar olduğunu bilmiyorum. Dürüstçe söylüyorum ki faizlerin nereye kadar yükseleceğini bilmiyorum" diye konuştu.
ECB Yönetim Konseyi perşembe günü yaptığı toplantıda faizi 50 baz puan artırmış ve para politikasının ciddi şekilde sıkılaştırılmaya devam edileceğinin sinyalini vermişti.
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