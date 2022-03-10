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ECB faiz oranlarını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

10.03.2022 - 15:48 |
ECB faiz oranlarını değiştirmedi

ECB'den yapılan açıklamaya göre refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine karar verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirilmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistlerin tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

Euro Bölgesi'nde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 5,8, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,7 olarak açıklandı.

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