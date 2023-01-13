'ECB faizi 150 baz puan artırabilir'

Fitch Ratings, ECB politika faizi için tahminini çekirdek enflasyon baskıları konusunda çok daha endişeli olması nedeniyle yükseltti ve faiz oranının aralık global ekonomik görünüm raporunda yaptığı tahminden daha yüksek bir seviyede tepe yapacağını öngördü.

ECB'nin refinansman faiz oranını 2023 yılı Mayıs ayına kadar getireceği seviye konusunda tahminini yüzde 3'ten yüzde 4'e yükselten Fitch, mevduat faiz oranının da yüzde 3,5'e ulaşacağını tahmin etti.

2023 yılının ilk yarısında ECB'nin faizi toplam 150 baz puan artıracağını tahmin eden Fitch, 5 Şubat ve 16 Mart toplantılarından 50'şer baz puan artırım yapılacağını öngördü.