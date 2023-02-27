'ECB faizi 50 baz puan artıracak'

ECB'nin faiz kararlarını alırken verilere bağlı hareket edeceğini ifade eden Lagarde, ihtiyaç olması halinde mart ayından sonra da faiz artırımları yapılabileceğini belirtti.

Financial Times'a yaptığı açıklamada Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesi için ne gerekiyor ise yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Euro Bölgesi'nin beklenenden daha iyi bir ekonomik gelişim ortaya koyduğunu ve bunun temel nedenleri arasında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçen kış mevsiminin olduğunu belirten Lagarde, diğer taraftan enerji tasarruf tedbirleri ve Euro Bölgesi üyeleri arasında dayanışmanın da önemli bir iş yaptığını ifade etti.