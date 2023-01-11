'ECB faizi nihai seviyeye getirmeli'

Euro Bölgesi'nde enflasyonun 2023 yılının ilk yarısında tepe yapmasını beklediklerini de belirten Villeroy, bununla birlikte enflasyonu aşağı getirmek için faizin gelmesi gereken nihai seviye konusunda bir öngörüde bulunmak için erken olduğunu da vurguladı.

Konuşmasında Fransa'da ekonomik aktivitenin beklenenden daha iyi direnç göstermekte olduğunu da ifade eden Villeroy, Fransa'da enflasyonun yıl sonuna doğru yüzde 4 seviyesine düşeceğini tahmin etti.