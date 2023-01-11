Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'ECB faizi nihai seviyeye getirmeli'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'ECB faizi nihai seviyeye getirmeli'

'ECB faizi nihai seviyeye getirmeli'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, ECB'nin faiz artırım hızı konusunda pragmatik olması ve faiz oranını nihai seviyeye yaza kadar getirmeyi amaçlaması gerektiğini söyledi.

11.01.2023 - 10:55 |
'ECB faizi nihai seviyeye getirmeli'

Euro Bölgesi'nde enflasyonun 2023 yılının ilk yarısında tepe yapmasını beklediklerini de belirten Villeroy, bununla birlikte enflasyonu aşağı getirmek için faizin gelmesi gereken nihai seviye konusunda bir öngörüde bulunmak için erken olduğunu da vurguladı.

Konuşmasında Fransa'da ekonomik aktivitenin beklenenden daha iyi direnç göstermekte olduğunu da ifade eden Villeroy, Fransa'da enflasyonun yıl sonuna doğru yüzde 4 seviyesine düşeceğini tahmin etti.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Komşunun oğlu öldürdü! Nazan'ın eşiyle son telefon görüşmesi

Komşunun oğlu öldürdü! Nazan'ın eşiyle son telefon görüşmesi

Efe Sarıkaya: Altay’la bir gün şampiyonluklar yaşamak istiyorum

Efe Sarıkaya: Altay’la bir gün şampiyonluklar yaşamak istiyorum