'ECB faizi sabit tutarsa euro zayıflar'

Lee Hardman, Euro Bölgesi ekonomisinin zayıfladığına dair artan kanıtların Avrupa Merkez Bankası'nın eylül ayında faiz oranlarını yükseltmek yerine sabit tutması olasılığını yükseltebileceğini söyledi.

Hardman yayınladığı yatırımcı notunda ECB'nin faizi sabit tutmasının Euro bölgesi tahvil getirilerini ve euroyu düşüreceğini savundu.

Çarşamba günü açıklanan PMI verilerinin beklenenden zayıf çıkmasının ECB'yi yakın vadede faiz oranlarını artırma konusunda daha temkinli hale getirmesi gerektiğini ifade eden Hardman önümüzdeki hafta Euro Bölgesi enflasyon rakamları "Ağustos ayında çekirdek enflasyon için önemli bir yukarı yönlü sürpriz" göstermezse piyasa katılımcılarının ECB'nin eylül ayında faizleri artıracağına olan güvenlerinin azalmasını beklediklerini vurguladı.

Hardman, ECB'den gelecek böyle bir kararın "önümüzdeki ay Euro Bölgesi getirileri ve euro için bir miktar aşağı yönlü risk" oluşturacağını da ifade etti.