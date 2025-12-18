ECB faizi sabit tuttu

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, bankanın refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40’ta sabit bıraktığı kaydedildi.

Piyasalarda, ECB’nin politika faiz oranlarını Euro Bölgesi’nde enflasyon hedefine yakın olduğu için değiştirmeyeceği tahmin ediliyordu.

ECB, Euro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül ve ekim aylarında da indirimlere ara vermişti. Böylece banka aralıkta Euro Bölgesindeki temel faiz oranlarını art arda dördüncü kez değiştirmeme kararı aldı.

Kasımda Euro Bölgesinde yıllık enflasyon oranı yüzde 2,1 olarak kayıtlara geçti.

ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığının yinelendiği açıklamada, konseyin, hedefe ulaşmak için elindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduğu aktarıldı.

ECB'nin açıklamasında, "Özellikle Yönetim Konseyi’nin faiz kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne ve bununla ilgili risklerin yanı sıra enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımın gücü hakkındaki değerlendirmelerine dayalı olacaktır. Yönetim Kurulu, belirli bir faiz oranı yoluna önceden bağlı kalmayacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

ENFLASYON VE BÜYÜME TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Banka, 2025-2028 dönemi için enflasyon ve ekonomide büyüme tahminlerini de güncelledi. Manşet enflasyonun 2025'te ortalama yüzde 2,1, 2026'da 1,9, 2027'de 1,8 ve 2028’de yüzde 2 olması bekleniyor.

Çekirdek enflasyonun 2025'te ortalama yüzde 2,4, 2026'da 2,2 ve 2027'de 1,9 ve 2028’de 2 olacağı öngörülüyor.

Bankanın 2026 enflasyon tahminini hizmet fiyatlarının daha yavaş düşeceğini öngörüldüğü için 0,2 puan yukarı yönlü revize etmesi dikkati çekti.

Ekonominin bu yıl yüzde 1,4 büyümesi tahmin ediliyor.

Haziranda 2025 için büyüme yüzde 1,2 olarak öngörülmüştü. ECB’nin gelecek yıl için ekonomik büyüme tahmini de yüzde 1,2 ile hazirandaki yüzde 1,1'in üstünde kalırken 2027 için büyüme beklentisi 1,4 ile haziran tahminin 0,1 puan üstünde kaldı. 2028’de ise yüzde 1,4 büyüme öngörüldü.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde enflasyon kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı. Enflasyon ekim ayına göre ise yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

ECB, sağlıklı bir ekonomi için tüm Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2 olmasını hedefliyor.