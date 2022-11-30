'ECB faizi yüzde 3'ün üzerine çıkarabilir'

Ekonomistler bugün yazdıkları yatırımcı notunda piyasanın halihazırda ECB'nin faizi yüzde 3'e kadar yükselteceğini öngördüğünü, ancak nihai faiz oranının yüzde 3,25 olabileceğini vurguladı.

Ekonomistler ortaya koydukları faiz oranının yüksek enflasyonun önüne geçmesinin zor olduğunu belirtirken, 2023 yılı ortasına kadar enflasyonun yüzde 6'nın üzerinde olacağını tahmin etti.

Piyasalar halihazırda ECB faiz oranının 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,90-3 seviyelerinde nihai noktaya ulaşacağını fiyatlıyor.