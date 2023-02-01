ECB faizinin yüzde 4'e ulaşması bekleniyor

Ifo Enflasyon Uzmanı Sascha Möhrle, “2022 yılı boyunca enflasyon, enerji ve gıdadan diğer birçok ürüne sıçrayarak etkisini genişletti. Enflasyonun yerleşik hale gelme tehlikesi olduğunu ve bu durumun ECB üzerinde harekete geçme baskısını artırdığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

2022 yılının son çeyreğinde Almanya tüketici fiyat endeksine dahil olan 109 mal ve hizmetten 74'ü yüzde 4'ün üzerinde artış gösterdi. Hatta 28 mal ve hizmetin fiyatları yüzde 10'dan fazla arttı.

2023 yılı için Ifo Enstitüsü fiyat artışlarının yavaşlayacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte çekirdek enflasyon oranı olarak bilinen enerji ve gıda dışı tüketici fiyatları artışının Almanya'da yüzde 4,9'da kalmasını muhtemel görüyor.

Möhrle, "Euro Bölgesi'nin geri kalanında da benzer bir gelişme görüldüğünden ECB muhtemelen faiz oranlarını yükseltmeye devam edecek. Faiz oranının yaza kadar yüzde 4'e çıkmasını bekliyoruz” dedi.

ECB yılın ilk faiz kararını yarın açıklayacak. Analistler faizin yüzde 2,50'den yüzde 3'e çıkarılacağını tahmin ediyor. ECB'nin yaz aylarına kadar mart ve mayıs ayları olmak üzere iki toplantısı daha bulunuyor.