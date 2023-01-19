'ECB faizleri artırmaya devam edecek'

Dünya Ekonomik Forumu toplantısında konuşan Lagarde, "Faiz artırımları konusunda rotada kalacağız. Faizleri sınırlayıcı bölgeye çıkaracağız ve enflasyonda yüzde 2 hedefine dönmek için faizleri uzun bir süre sınırlayıcı bölgede tutacağız" dedi.

Lagarde konuşmasında Euro Bölgesi'nde iş gücü piyasasının hiç bu kadar canlı, hareketli olmadığını da vurguladı.