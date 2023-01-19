'ECB faizleri artırmaya devam edecek'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin faizleri artırmaya devam edeceğini ve bu artırımların ardından faizi sınırlayıcı bölgede enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmek için gerektiği sürece bırakacağını söyledi.
19.01.2023 - 14:58 |
Dünya Ekonomik Forumu toplantısında konuşan Lagarde, "Faiz artırımları konusunda rotada kalacağız. Faizleri sınırlayıcı bölgeye çıkaracağız ve enflasyonda yüzde 2 hedefine dönmek için faizleri uzun bir süre sınırlayıcı bölgede tutacağız" dedi.
Lagarde konuşmasında Euro Bölgesi'nde iş gücü piyasasının hiç bu kadar canlı, hareketli olmadığını da vurguladı.
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