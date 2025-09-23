'ECB gelecek yıl faiz indirimine gidebilir'

Canlı Borsa
23.09.2025 - 09:26 | | Foreks Haber
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önümüzdeki yıl faiz oranlarını düşürme olasılığı gündemde; enflasyonun beklentilerin altına inmesi, bu potansiyel politika değişikliğinin ana nedeni olarak öne çıkıyor.

Capital Economics'ten Jack Allen-Reynolds'ın değerlendirmesine göre Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun gerilemesi, ECB'yi gelecek yıl faiz indirimine gitmeye yönlendirebilir.

Ekonomiste göre, yavaşlayan ücret artışları ve düşen emtia fiyatları, çekirdek enflasyonun gelecek yıl %2'nin altına inmesini beklerken, zayıflayan enerji fiyatları manşet oranı daha da düşürecek.

Allen-Reynolds, bu koşulların ECB'nin borçlanma maliyetlerini düşürmesini sağlayacağını belirterek, "Riskler, ECB'nin gelecek yıl faiz oranlarını düşürmesi yönünde" ifadelerini kullandı.

