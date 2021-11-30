'ECB hükümetlerin etkisinden uzakta durmalı'

ECB Üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, ECB'nin hükümetlerden uzakta durması, aşırı borçlu ülkelerin finansmanı ve fiyat istikrarından başka hedefler izlemesi yönündeki baskılara direnmesi gerektiğini söyledi.

"Merkez bankaları mali politikanın içine dalmamaya dikkat etmeliler" diye konuşan Weidmann, "Yüksek kamu borçluluğu ile karşı karşıya olunan ortamda para politikasının fiyat görünümünün gerektirdiğinden daha uzun süre çok gevşek olarak sürdürülmesi yönündeki herhangi bir baskıya direnmeli" dedi.