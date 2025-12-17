ECB için orta vadede faiz artırımları olabilir

ECB'nin aralık ayı toplantısında politika faizlerinde değişikliğe gitmesi beklenmezken orta vadeye ilişkin faiz artırım öngörüleri de masada. ECB'nin ekim ayında gerçekleştirdiği son toplantısından bu yana politika yapıcıların bankanın politikasının "iyi durumda" olduğu yönündeki görüşlerini destekleyen daha fazla kanıt ortaya çıktı.

Euro Bölgesi'nde açıklanan makroekonomik veriler büyüme ve enflasyonda yukarı yönlü risklerin artabileceğini gösterdi. ECB üyesi İsabel Schnabel, bankanın faizlere yönelik bir sonraki hamlesinin indirim değil, artış yönünde olabileceğini belirtmişti.

LAGARDE'IN FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜNÜN SONA ERDİĞİNİ AÇIKÇA TEYİT ETMESİ BEKLENMİYOR

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas van Geffen, "Euro Bölgesi'nde ekonomi yeniden ivme kazandıktan sonra 2027 yılının başlarında kademeli faiz artırımları için bir alan görüyoruz. 2027 yılının mart ve haziran ayı toplantılarında olmak üzere 2 faiz artırımı olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

ECB'nin bu ayki toplantısında politikasını değiştirmesi için herhangi neden olmadığını belirten Geffen, ekonomik verilerin bankanın beklentilerinden biraz daha iyi geldiğini vurguladı. Geffen, ECB'nin projeksiyonlarında muhtemelen bazı iyileştirmeler yapabileceğini ifade etti.

Belirsizliğin hala yüksek olduğunu ve ECB'nin faiz oranlarını değiştirmeye isteksiz kalabileceği öngörüsünde bulunan Geffen, "Kısa vadede daha zayıf veriler görmeyi bekliyoruz. Bu durum faiz indirimi beklentilerini canlandırabilir ancak bunun daha fazla gevşemeyi gerektireceğini düşünmüyoruz." yorumunu yaptı.

ECB'nin faiz indirim döngüsünün sona erdiği yönündeki piyasa görüşünün güçleneceğini dile getiren Geffen, şu değerlendirmelerde bulundu: "ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bunu açıkça teyit etmesini beklemiyoruz. Lagarde, muhtemelen ECB'nin 'iyi konumda' olduğunu tekrarlayacak ve bankanın hem yukarı hem de aşağı yönlü risklere karşı uyanık kalacağını ekleyecektir. ECB'nin 2026 yılında beklemede kalmasını bekliyoruz. Banka muhtemelen büyümeye yönelik tahminlerini yükseltecek."

"ECB FAİZ ORANLARINI 2 SENE MEVCUT SEVİYELERDE BIRAKABİLİR"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Marco Wagner de "ECB üyesi İsabel Schnabel bir sonraki faiz hamlesinin artırım yönünde olacağı yönündeki beklentilerinden rahatsız değil." dedi.

Schnabel'in bir sonraki faiz hamlesinin artırım yönünde olabileceğine dair açıklamasının temelinde büyüme ve enflasyonda gördüğü yukarı yönlü risklerin olduğunu belirten Wagner ancak ECB ekonomistlerinin enflasyon konusunda farklı bir görüş benimseyebileceğini vurguladı.

"ECB Ekonomistleri enflasyonun 2026 yılında ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin altında kalacağı tahmininde bulunacakları gibi AB Emisyon Ticaret Sistemi 2 çerçevesinin Ocak 2027'den Ocak 2028'e ertelenmesi nedeniyle ECB yetkililerinin 2027 yılında daha düşük muhtemelen yüzde 1,7 seviyesinde enflasyon tahmininde bulunmaları beklenmektedir." yorumunu yapan Wagner şunlara dikkati çekti:

"Bu durum, yakın gelecekte faiz artırımına karşı bir argüman oluşturma olasılığını artıracaktır. Temel senaryomuz, ECB'nin faiz oranlarını önümüzdeki 2 sene mevcut seviyelerde bırakacağı yönünde. Ancak orta vadede ECB Üyesi Schnabel'in yüksek enflasyon konusundaki endişelerine katılıyoruz. Yapısal faktörler, Euro Bölgesi ülkelerinin mali paketleri, savunma yatırımları gibi gelişmeler bu duruma katkıda bulunuyor. Bu bakımdan, orta vadede faiz oranlarında artışlar da olabileceğini öngörebiliriz."