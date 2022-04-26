'ECB ilk faiz artırımını temmuzda yapabilir'

Goldman Sachs Ekonomisti Sven Jari Stehn temmuz ayında yapılması beklenen 25 baz puanlık faiz artırımı sonrası, eylül ve aralık aylarında da faiz artışına gidileceğini öngördü.

Stehn yayınladığı raporda ECB'nin 2023 yılında da 4 kez faiz artırarak halihazırda yüzde -0,50 olan gösterge faizini yüzde 1,25'e çıkaracağını tahmin etti.

Goldman Sachs ayrıca ECB'nin varlık alım programını üçüncü çeyrekten önce, ikinci çeyrek içinde sona erdirme yönünde bir kararı haziran ayında vereceğini savundu.