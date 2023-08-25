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'ECB inatçı olmalı'

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyon sorununu ortadan kaldırmak için inatçı olması gerektiğini söyledi.

25.08.2023 - 09:31 |
'ECB inatçı olmalı'

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesi'ndeki çekirdek enflasyonun yapışkan olmaya devam ettiğini ve para politikasının fiyat artışından daha inatçı olması gerektiğini söyledi.

Bloomberg TV'ye açıklamalarda bulunan Nagel, eylül ayı faiz toplantısı hakkında henüz kararını vermediğini, ancak enflasyonun çok yüksek olduğunu ve resesyonun henüz ufukta görünmediğini belirtti.

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