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02.03.2021 - 07:12 | | Foreks

'ECB, istenmeyen sıkılaşmaya tepki vermeli'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, "ECB, istenmeyen sıkılaşmaya tepki vermeli." dedi.

'ECB, istenmeyen sıkılaşmaya tepki vermeli'
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Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin istenmeyen, arzu edilmeyen her türlü sıkılaşmaya karşı tepki verebilecek durumda olduğunu ve vermesi gerektiğini söyledi.

ECB'nin istenmeyen sıkılaşmaya karşı aralarında mevduat faizi indiriminin de olduğu tüm enstrümanlarında ayarlama yapmaya hazır olduğunu da ifade eden Villeroy, "Tahvil getirilerinde yaşanan son artış gibi istenmeyen durumlara karşı ECB'nin tepki vermesi gerekli" diye konuştu.

ECB'nin atabileceği ilk adımın Pandemi Acil Alım Programı'nın (PEPP) "esnekliğini aktif şekilde kullanmak" olduğunu belirten Villeroy, sözlü ileri dönük yönlendirmenin de enflasyonun hedefin üzerine çıkmasına tolerans gösterilebileceği yönünde güçlendirilebileceğini vurguladı.

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