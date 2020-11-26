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26.11.2020 - 08:40 |

'ECB kamu borçlarını silmeli'

İtalya'da hükümet kanadından önceki gün gelen "Avrupa Merkez Bankası (ECB) borçları silmeli" çağrısı Başbakan Danışmanı Riccardo Fraccaro tarafından tekrarlandı.

'ECB kamu borçlarını silmeli'
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Avrupa'nın en borçlu ülkelerinden olan ve kemer sıkma politikalarına sıklıkla itiraz eden İtalya'da Başbakan Danışmanı Fraccaro, ECB'nin ülke borçlarını silmesi ya da aldığı ülke varlıklarını daimi olarak elinde tutması gerektiğini söyledi.

Fraccaro, "Para politikası ülkelerin genişlemeci mali politikalarını mümkün olan tüm yollarla desteklemeli. Bu seçenekler arasında borçların silinmesi ya da daimi olarak elde tutulması da var" ifadelerini kullandı.

Danışman, "Merkez bankalarının bir işi politikacılarından bağımsız kalmaksa bir başka işi de dünyanın nereye gittiğini anlamak. ECB, ülkelerin ekonomilerinin toparlanmalarına destek olmalı" yorumu yaptı.

İtalya Maliye Bakanlığı ise daha önce yaptığı açıklamada, ülkelerin borçlarını ödemesi gerektiğini ve borç silinmesi gibi bir plan olmadığını belirtmişti.

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