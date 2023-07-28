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'ECB kararlı olmalı'

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüksek enflasyon karşısında kararlı olması gerektiğini söyledi.

28.07.2023 - 16:45 |
'ECB kararlı olmalı'

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Nagel, Euro Bölgesi enflasyonunun inatçı bir şekilde yüksek olduğunu ve ECB'nin de bununla mücadelede inatçı olması gerektiğini savundu.

Nagel yaptığı açıklamada, "Faiz oranlarının yeterince yüksek olmaları ve onları gerektiği kadar uzun süre orada tutmamız gerekiyor. Çekirdek enflasyon inatçı, bu nedenle para politikamızın daha da inatçı olması gerekiyor" diye konuştu.

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