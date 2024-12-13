'ECB ocak ve martta faiz indirimi planlıyor'

Bloomberg News'a konuşan, ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, ekonominin mevcut beklentiler doğrultusunda gelişmesi halinde borçlanma maliyetlerinin düşürülmesine yönelik kademeli bir yaklaşımın en uygun yol olduğunu söyledi.

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Yetkililer, acil durumlarda yarım puanlık daha büyük bir indirimin bir seçenek olmaya devam ettiğini belirtti. Ancak böyle bir adımın istenmeyen bir aciliyet hissi yaratma riski taşıdığını vurguladılar.

Henüz bir karar alınmadığını ve değerlendirmelerin her toplantıda eldeki tüm bilgiler ışığında yapılacağını tekrarlayan yetkililer, Trump'ın ocak ayında yeniden göreve gelmesinin ardından politikalarının daha da netleşmesiyle tercihlerin değişebileceğinin altını çizdiler.