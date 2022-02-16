'ECB seçeneklerini açık tutmalı'

Francois Villeroy de Galhau, enflasyon görünümü konusunda artan belirsizliğin ECB'nin özellikle gelecekteki faiz artırımları konusunda seçeneklerini tamamen açık tutması gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

London School of Economics'de konuşan Villeroy, pandemi dönemi acil tahvil alımlarının mart ayında sona erdirilmesi ile Varlık Alım Programı'nın sonu arasında bir geçiş dönemi olmasının faydalı olacağına inandığını belirtirken, Varlık Alım Programı'nın üçüncü çeyrekte sona erebileceğini vurguladı.

Varlık alımlarının sona erdirilmesi ile faiz artırımları arasındaki bağlantının, ECB'nin ileriye dönük yönlendirmesinden faiz artırımının varlık alımları sona erdikten "kısa süre sonra" gerçekleşeceği ifadesi çıkarılarak "yumuşatılması" gerektiğini savunan Villeroy, "Kendimize daha fazla zaman vermemiz ve faiz artırımlarının takvimi konusunda karar vermeden önce son enflasyon görünümünü değerlendirmemiz gerekli. Bu şartlar altında haziran toplantımızdan önce karar vermemiz gerekmiyor. Bu aşamada gelecekteki faiz artırımı takvimi konusunda herhangi bir spekülasyon için erken" diye konuştu.