ECB toplantı tutanakları yayınlandı

ECB'nin 3 Şubat toplantısının yayınlanan tutanakları Euro Bölgesi'nde enflasyonist baskıların beklenenden daha hızlı arttığını ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bu yıl faiz artırımı olmayacağı söylemine karşı böyle bir olasılığın bulunduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda "ECB'nin orta vadeli enflasyon hedefine yaklaşılmasının artık uzak bir olasılık olmadığı görüşü geniş şekilde paylaşıldı. Bu durum para politikasının sıkılaştırılması için ileriye dönük yönlendirmede ortaya konan şartların kısa bir zaman içinde yerine gelmesini daha olası yaptı" ifadeleri yer aldı.

ECB tutanaklarında "Parasal desteklemenin büyüklüğü, ortaya konmuş ileriye dönük yönlendirmeye paralel olarak küçültülmeye başlanmalı" denildi.