ECB toplantı tutanakları yayınlandı
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) şubat ayı toplantısının tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda politika yapıcıların 10 yıldan uzun süredir ilk kez yapılacak faiz artırımının yaklaştığı konusunda görüş birliği içinde oldukları görüldü.
03.03.2022 - 16:28 |
ECB'nin 3 Şubat toplantısının yayınlanan tutanakları Euro Bölgesi'nde enflasyonist baskıların beklenenden daha hızlı arttığını ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bu yıl faiz artırımı olmayacağı söylemine karşı böyle bir olasılığın bulunduğunu ortaya koydu.
Tutanaklarda "ECB'nin orta vadeli enflasyon hedefine yaklaşılmasının artık uzak bir olasılık olmadığı görüşü geniş şekilde paylaşıldı. Bu durum para politikasının sıkılaştırılması için ileriye dönük yönlendirmede ortaya konan şartların kısa bir zaman içinde yerine gelmesini daha olası yaptı" ifadeleri yer aldı.
ECB tutanaklarında "Parasal desteklemenin büyüklüğü, ortaya konmuş ileriye dönük yönlendirmeye paralel olarak küçültülmeye başlanmalı" denildi.