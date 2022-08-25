Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaECB toplantı tutanakları yayınlandı
HaberlerUzmanpara Haberleri ECB toplantı tutanakları yayınlandı

ECB toplantı tutanakları yayınlandı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temmuz ayı toplantı tutanakları enflasyon endişelerinin yoğun olduğunu gösterdi.

25.08.2022 - 15:59 |
ECB toplantı tutanakları yayınlandı

Avrupa Merkez Bankası'nın temmuz ayı Yönetim Konseyi toplantısının bugün yayınlanan tutanakları enflasyon endişelerinin politika yapıcılar arasında çok yoğun olduğunu ortaya koydu.

Politika yapıcıların yüksek enflasyonun kemikleşmekte olmasından endişe ettiklerini ortaya koydukları toplantıda risklerin faiz artırımının daha büyük olmasını gerektirdiği konusunda üyelerin çok büyük bölümünün görüş birliği sağladığına işaret etti.

Tutanaklarda "Enflasyon baskılarının yoğunlaştığı yargısına varıldı. Enflasyon bekleyişlerinin kontrol altında tutulmaya devam edilmesinin Yönetim Konseyi'nin kötüleşen enflasyon görünümü karşısında kararlı şekilde hareket etmesine bağlı olduğu vurgulandı" denildi.

Erhan Çelenk, Bucaspor'da

Erhan Çelenk, Bucaspor'da

Dele Alli, Beşiktaş'ta! Transfer resmen açıklandı

Dele Alli, Beşiktaş'ta! Transfer resmen açıklandı