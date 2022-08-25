ECB toplantı tutanakları yayınlandı

Avrupa Merkez Bankası'nın temmuz ayı Yönetim Konseyi toplantısının bugün yayınlanan tutanakları enflasyon endişelerinin politika yapıcılar arasında çok yoğun olduğunu ortaya koydu.

Politika yapıcıların yüksek enflasyonun kemikleşmekte olmasından endişe ettiklerini ortaya koydukları toplantıda risklerin faiz artırımının daha büyük olmasını gerektirdiği konusunda üyelerin çok büyük bölümünün görüş birliği sağladığına işaret etti.

Tutanaklarda "Enflasyon baskılarının yoğunlaştığı yargısına varıldı. Enflasyon bekleyişlerinin kontrol altında tutulmaya devam edilmesinin Yönetim Konseyi'nin kötüleşen enflasyon görünümü karşısında kararlı şekilde hareket etmesine bağlı olduğu vurgulandı" denildi.