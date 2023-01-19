ECB toplantı tutanakları yayınlandı

ECB tarafından yayınlanan toplantı tutanakları Yönetim Konseyi üyeleri arasında uzlaşma olmadığını, bazı üyelerin 15 Aralık tarihindeki Yönetim Konseyi toplantısında faizin 75 baz puan artırılmasını istediklerini gösterdi.

Bazı üyelerin bu talebine karşın Yönetim Konseyi üyelerinin çoğunluğu faizin 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandı.

ECB tutanaklarına göre 75 baz puan artırım isteyen üyeler "Faiz oranlarının 75 baz puandan az artırılması yanlış mesaj verir ve yüzde 2 enflasyon hedefi ile tutarsızlık algısına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Ancak üyelerin çoğunluğu ECB Baş Ekonomisti Philip Lane tarafından ortaya konan faizin 50 baz puan artırılması teklifine destek verdi.

Tutanaklara göre faizin 50 baz puan artırılmasını savunan üyeler "Cari toplantıda 50 baz puan artırım, Yönetim Konseyi para politikasını daha uzun bir dönemde sıkılaştırma imkanı verecek" ifadelerini kullandı.