ECB üyesinden faiz açıklaması

Simkus, bir sonraki faiz indiriminin Aralık ayında gerçekleşebileceğini, Ekim ayının da tamamen ihtimal dışı olmadığını söyledi. Econostream tarafından yayınlanan bir röportajda Simkus, ECB'nin mevcut tutumunun, devam eden enflasyon düşüşü eğilimini, Euro Bölgesi ekonomisine zarar verebilecek aşırı sıkılaştırmayı önleme ihtiyacıyla dengeleyerek uygun olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

Simkus, “Mevcut tutumumuz duruma çok uygun” diyerek, jeopolitik gerilimler, Asya'dan gelen ithalat dinamikleri ve güçlenen euro gibi çeşitli faktörlerin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ekledi.

Simkus, 25 baz puanlık bir indirim için Aralık ayının daha olası bir zamanlama olduğunu düşünse de, kötüleşen ekonomik görünümün ECB'yi Ekim ayına kadar bu kararı yeniden gözden geçirmeye itebileceğini kabul etti. Simkus, gelir, faaliyet ve istihdam konusunda artan karamsarlığı gösteren ECB'nin son anket verilerini örnek gösterdi.