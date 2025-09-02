Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaECB üyesinden faiz açıklaması
HaberlerUzmanparaECB üyesinden faiz açıklaması

ECB üyesinden faiz açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Litvanya Merkez Bankası Başkanı Gediminas Simkus'a göre ECB'nin para politikasını daha da gevşetmesi giderek daha olası hale geliyor.

02.09.2025 - 15:05 | | Foreks Haber
ECB üyesinden faiz açıklaması

Simkus, bir sonraki faiz indiriminin Aralık ayında gerçekleşebileceğini, Ekim ayının da tamamen ihtimal dışı olmadığını söyledi. Econostream tarafından yayınlanan bir röportajda Simkus, ECB'nin mevcut tutumunun, devam eden enflasyon düşüşü eğilimini, Euro Bölgesi ekonomisine zarar verebilecek aşırı sıkılaştırmayı önleme ihtiyacıyla dengeleyerek uygun olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

Simkus, “Mevcut tutumumuz duruma çok uygun” diyerek, jeopolitik gerilimler, Asya'dan gelen ithalat dinamikleri ve güçlenen euro gibi çeşitli faktörlerin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ekledi.

Simkus, 25 baz puanlık bir indirim için Aralık ayının daha olası bir zamanlama olduğunu düşünse de, kötüleşen ekonomik görünümün ECB'yi Ekim ayına kadar bu kararı yeniden gözden geçirmeye itebileceğini kabul etti. Simkus, gelir, faaliyet ve istihdam konusunda artan karamsarlığı gösteren ECB'nin son anket verilerini örnek gösterdi.

MYK toplantısı Erdoğan başkanlığında toplandı! Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

MYK toplantısı Erdoğan başkanlığında toplandı! Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

Tolunay Kafkas'tan Uğurcan Çakır sözleri! 'Galatasaray'a satılması yanlış'

Tolunay Kafkas'tan Uğurcan Çakır sözleri! 'Galatasaray'a satılması yanlış'