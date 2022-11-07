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ECB üyesinden faiz artırımı açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, ECB'nin çekirdek enflasyon net bir şekilde tepe yapmadan faiz artırımlarının durmaması gerektiğini söyledi.

07.11.2022 - 09:27 |
ECB üyesinden faiz artırımı açıklaması

Villeroy, ECB'nin faizler büyümeyi sınırlamaya başlayacak seviyeye ulaştığında faiz artırım hızını yavaşlatabileceğini de vurguladı.

Irish Times gazetesine konuşan Villeroy, "Çekirdek enflasyon net bir şekilde tepe yapmadığı sürece faizleri artırmayı durdurmamalıyız. Faiz artırımlarının daha esnek ve muhtemelen yavaş hale gelebileceği nötr faiz oranından çok uzak değiliz" dedi.

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