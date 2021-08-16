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ECB ve BoE başkanları Jackson Hole'de yok

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in, Jackson Hole toplantılarına katılmayacakları açıklandı.

16.08.2021 - 08:12 |
ECB ve BoE başkanları Jackson Hole'de yok

Avrupa Merkez Bankası Sözcüsü'nün verdiği bilgiye göre Başkan Christine Lagarde, Jackson Hole'de yapılacak yıllık merkez bankacılar konferansına katılmayacak.

Sunday Telegraph gazetesi de İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in Jackson Hole konferansına katılmayacağını açıkladı.

Sunday Times'ın BoE'nin bir sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Jackson Hole konferansı organizatörleri sınırlı kapasite nedeniyle yurt içinden kişileri davet etmeye odaklandılar.

Jackson Hole konferanslarını Kansas City Fed organize ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'de Fed'in ekonomiye parasal desteğini gevşetmeye hazır olduğunun sinyalini vermesi bekleniyor. 

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