ECB ve Çin swap anlaşmasını uzattı

ECB'den yapılan açıklamaya göre mevcut koşulları değişmeyen bu düzenleme, Euro Bölgesi'ndeki bankaların olası Çin yuanı likidite sıkıntılarına karşı bir güvence sağlamayı hedefliyor.

Açıklamaya göre, ECB ve PBoC arasındaki ikili euro-yuan para takas anlaşması 8 Ekim 2028 tarihine kadar geçerli olacak şekilde uzatıldı.

İlk olarak 8 Ekim 2013 tarihinde kurulan ve maksimum 350 milyar Çin yuanı ile 45 milyar euro büyüklüğe sahip olan bu anlaşma, daha önce 2016, 2019 ve 2022 yıllarında da üçer yıllık sürelerle uzatılmıştı. Anlaşmanın büyüklüğü ve diğer koşulları aynı kaldı.