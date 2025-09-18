Canlı Borsa
Uzmanpara'ECB yüksek belirsizlikte ihtiyatlı olmalı'
'ECB yüksek belirsizlikte ihtiyatlı olmalı'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin yüksek siyasi ve ekonomik belirsizlikler karşısında faiz oranlarını belirlerken risk almaktan kaçınarak 'çok ihtiyatlı' bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirtti.

18.09.2025 - 12:39 | | Foreks Haber
De Guindos, yatırımcıların siyasi ve ekonomik risklere "ılımlı" baktığını ve hisse senedi piyasalarındaki değerlemelerin "çok yüksek" olduğunu ifade etti. De Guindos, bu ortamda bir "kaza" olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta ECB, enflasyonun %2 hedefine oturmasının ardından politika faiz oranını üst üste ikinci toplantısında %2'de sabit bırakmıştı. Bu bağlamda, De Guindos "çok ihtiyatlı bir yaklaşım sergilemeliyiz" diyerek uyarısını yineledi.

