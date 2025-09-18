'ECB yüksek belirsizlikte ihtiyatlı olmalı'

De Guindos, yatırımcıların siyasi ve ekonomik risklere "ılımlı" baktığını ve hisse senedi piyasalarındaki değerlemelerin "çok yüksek" olduğunu ifade etti. De Guindos, bu ortamda bir "kaza" olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta ECB, enflasyonun %2 hedefine oturmasının ardından politika faiz oranını üst üste ikinci toplantısında %2'de sabit bırakmıştı. Bu bağlamda, De Guindos "çok ihtiyatlı bir yaklaşım sergilemeliyiz" diyerek uyarısını yineledi.