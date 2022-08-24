ECB'den 100 baz puan faiz artırımı fiyatlanıyor
Piyasa katılımcıları Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) bu yıl 100 baz puan faiz artırımını fiyatlıyor.
24.08.2022 - 16:02 |
Bloomberg News'un haberine göre Avrupa'da piyasa katılımcıları ECB'nin mevduat faizini ekim toplantısına kadar 100 baz puan artıracağını fiyatlıyor.
ECB bu beklentilere paralel hareket eder ise ekim ayında mevduat faizi yüzde 1'e ulaşacak.
ECB'nin 2023 yılında faiz artırımlarını yavaşlatacağını öngören piyasa katılımcıları, 2023 yılının Eylül ayında mevduat faizinin yüzde 2'ye ulaşacağını tahmin ediyor.