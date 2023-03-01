ECB'den 50 baz puan faiz artırımı bekliyor

Banka, ECB'nin mevduat faizini mayıs ayında 25 baz puan artıracağını tahmin ediyordu.

Mayıs ayı faiz artırım beklentisinin yukarı yönlü revize edilmesi ile birlikte İngiltere Merkez Bankası (BoE) mevduat faizinin haziran ayında yüzde 3,50 seviyesinde tepe yapacağı beklentisi de yüzde 3,75 olarak revize edildi.

Para piyasaları ECB faiz oranının aralık ayında yüzde 3,85 seviyesinde tepe yapacağını fiyatlıyor.

Goldman Sachs yayınladığı yatırımcı notunda "Mayıs ayında faiz artırım hızının 25 baz puana indirilmesi hala olası ancak bu artık temel senaryomuz değil. Yönetim Konseyi'nin faizi 2024 yılı dördüncü çeyreğe kadar tepe seviyede tutacağı görüşümüzü de devam ettiriyoruz" dedi.