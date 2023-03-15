ECB'den 50 baz puan faiz artışı bekleniyor
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın faizi 50 baz puan artırması bekleniyor.
ABD'de Silicon Valley Bank'ın batması sonrası bankacılık sektöründe yaşanan kargaşanın yatışmaya başlaması sonrasında Avrupa Merkez Bankası politika yapıcılarının yarın gerçekleşecek Yönetim Konseyi toplantısında yüksek bir faiz artırımı daha yapmaları bekleniyor.
Konuya yakın kaynaklara göre ECB Yönetim Konseyi, 16 Mart toplantısında faizin 50 baz puan artırılması yönünde karar alacak.
Kaynaklar ECB'nin yarın yapılacak toplantısı sonrası ortaya konacak enflasyon projeksiyonlarına ilişkin de bilgi verdi.
Çekirdek enflasyon projeksiyonlarının yükseltilmesini bekleyen kaynaklar, enflasyonun 2024 yılında yüzde 2 hedefinin ciddi şekilde üzerinde geleceğini ve 2025 yılında da hedefin hafif üzerinde olacağını öngördü.
ECB Yönetim Konseyi toplantısında alınacak kararlar yarın Türkiye saati ile 16.15'te açıklanacak. Saat 16.45'te ise ECB Başkanı Christine Lagarde basın toplantısı düzenleyecek.