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ECB'den 75 baz puan faiz artırımı bekleniyor

BNY Mellon, Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) 75 baz puan faiz artırımı bekliyor.

06.09.2022 - 13:26 |
ECB'den 75 baz puan faiz artırımı bekleniyor

ECB'nin 8 Eylül Perşembe günü yapacağı Yönetim Konseyi toplantısından 75 baz puanlık bir faiz artırımı kararı bekleyenler arasına BNY Mellon da katıldı.

BNY Mellon yayınladığı araştırma notunda "Enerji fiyatlarında yükseliş reel gelirleri düşürmeden önce ECB'nin önden yüklemeli faiz artırımları yapması akıllıca olur. 75 baz puanlık bir faiz artırımı çekirdek enflasyonun yavaşlamasına yardım edebilir" dedi.

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