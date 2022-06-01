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UzmanparaECB'den 75 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor
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ECB'den 75 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor

Generali Investments Kıdemli Ekonomisti Martin Wolburg, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıl sonuna kadar 75 baz puan faiz artırımı yapmasını bekliyor.

01.06.2022 - 10:46 |
ECB'den 75 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor

Martin Wolburg, ECB'nin 9 Haziran'da yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında politika normalleştirmenin başladığının mesajını çok açık şekilde vermesini bekliyor.

Ciddi şekilde yükselen enflasyon projeksiyonları karşısında ECB'nin politika normalleştirmeye başlaması gerektiğini belirten Wolburg, ECB'nin ilk faiz artırımının ne zaman geleceğinin büyüme ve enflasyon karışımındaki değişime bağlı olacağını da vurguladı.

ECB'nin mevduat faizini yıl sonuna kadar toplam 75 baz puan artırarak yüzde 0,25'e yükselteceğini öngören Wolburg, piyasanın 100 baz puanlık faiz artırımı beklentisinin ise "abartılı" olduğunu savundu.