ECB'den faiz artırımı beklentileri geriledi

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'in piyasanın enflasyon risklerini küçümsüyor olabileceği endişesini dile getirdiği ortamda Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau ise güvercin bir tutum ortaya koyarak "faizler halihazırda nötr oranı net şekilde geçti" ifadelerini kullanmıştı.

Piyasa halihazırda ECB mevduat faizinin eylülde yüzde 3,60 olacağını fiyatlıyor, cuma günü bu oran yüzde 3,75 olarak fiyatlanıyordu.

ECB mevduat faizi halihazırda yüzde 2,50 seviyesinde.