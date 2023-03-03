ECB'den faiz artırımı beklentilerini revize etti

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun hızlanması, Barclays ekonomistlerinin de ECB'nin faiz artırımları için tahminlerini revize etmelerine yol açtı.

Faiz artırım hızında potansiyel bir düşüşten önce ECB'nin hem mart hem de mayıs toplantılarında 50 baz puan faiz artırmasını bekleyen Barclays ekonomistleri, haziran ayında da 25 baz puanlık artırım öngörüyor.

Ekonomistler, ECB'den faizde tepe noktasını yüzde 4'e taşımak için temmuzda 25 baz puanlık nihai bir faiz artırımı tahmin ettiklerini belirtirken, bunun çok zor bir karar olacağının bilincinde olduklarını da vurguladılar.