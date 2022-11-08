ECB'den 'faiz artırımlarına devam' mesajı

Ulaşılması gereken faiz seviyesinin gelecek verilere bağlı olduğunu belirten Guindos, faiz seviyesini belirlerken enflasyonun gelişimine, ekonomik şartlara, talebe ve enerji fiyatlarına bakacaklarını vurguladı.

Guindos gelecek Yönetim Konseyi toplantısında kararlarını aralık ayında yayınlanacak yeni projeksiyonlara ve Eurostat'ın kasım ayı için önce enflasyon tahminini temel alarak oluşturacaklarını anlattı.

Enflasyonun önümüzdeki birkaç ay yüzde 10,7 civarında dolaşacağını öngören Guindos, "Gelecek yılın ilk yarısında enflasyon düşmeye başlayacak. Ortalamada manşet ve çekirdek enflasyon çok yüksek kalmaya devam edecek. Ancak ortalamalar yüksek kalsa da gelecek yılın ilk yarısında trendin aşağı yönlü olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Euro Bölgesi'de bu yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre büyümenin negatif olması olasılığının yüksek olduğunu vurgulayan Guindos, gelecek yılın ilk çeyreğinde de büyümenin büyük olasılıkla negatif olacağını belirtti.