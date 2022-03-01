ECB'den faiz artışı beklentisi rafa kalktı

Para piyasalarında ECB'nin ilk faiz artışını 2023 yılı Ocak ayında yapması ve faizi 25 baz puan yükseltmesi fiyatlanıyor. Geçen ayın ortasında bankanın bu yıl eylül ve aralık aylarında mevduat faizlerinde iki faiz artışı yapması, böylece faizin 2014 yılından bu yana ilk kez yüzde 0’a yükselmesi bekleniyordu.

Bankanın varlık alımlarını azaltma programı da Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası devreye alınan yaptırımlar ve olası ekonomik etkileri nedeniyle politika yapıcılar için daha karmaşık hale geldi.

BloombergHT'de yer alan habere göre geçen hafta ECB Üyesi Robert Holzmann Ukrayna’daki çatışmanın ECB'nin teşviklerden çıkışını geciktirebileceğini belirtmişti. Aynı şekilde bazı üyeler de para politikası ayarlamalarında sabırlı olmak gerektiğine vurgu yapıyor.

Goldman Sachs ve Deutsche Bank, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın şahin söylemleri sonrası bu sene iki faiz artışı beklediğini açıklamıştı. Goldman Sachs stratejistleri bu görüşü koruyor. Analistler sıkılaşmada daha fazla gecikmenin enflasyonda yukarı yönlü şoklara neden olabileceği uyarısında bulundu.