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ECB'den ilk faiz artırımı aralıkta gelebilir

AXA Investment Managers, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alım programını (APP) haziran ayında bitirmesinin ve ilk faiz artırımının aralık ayında gelmesinin beklendiğini bildirdi.

14.03.2022 - 11:39 |
ECB'den ilk faiz artırımı aralıkta gelebilir

Rusya-Ukrayna çatışmasının kısa vadede büyüme üzerinde ciddi bir şok yaratacağını belirten AXA Investment, mevduat faizinin artırılması için şartların ancak aralık ayında oluşabileceğini açıkladı.

AXA Investment, APP'nin sona erdirilmesi ile ilk faiz artırımı arasında 6 aylık bir ara bulunmasının, ECB'nin revize ettiği ve APP'nin sona erdirilmesi ile faiz artırımı arasındaki bağlantıyı gevşettiği ileri dönük yönlendirmeyle tutarlı olduğunu da savundu.

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