ECB'den politika değişimi beklenmiyor

Kuruluş, 4. çeyrekte EUR/USD paritesi için aşağı yönlü beklentilerini de sürdürdüğünü vurguladı. Beklentisine gerekçe olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin, ECB'nin ise güvercin tutumunun yaratacağı farklılık gösterildi.



Değerlendirmede ECB'nin de sonbahar aylarında varlık alım politikasını tartışmalara başlayacağı beklentisi de vurgulandı.