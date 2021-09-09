Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaECB'den politika değişimi beklenmiyor
HaberlerUzmanpara Haberleri ECB'den politika değişimi beklenmiyor

ECB'den politika değişimi beklenmiyor

Morgan Stanley, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısında varlık alımlarında ve faiz oranlarında değişikliğe gitmesini beklemiyor.

09.09.2021 - 08:02 |
ECB'den politika değişimi beklenmiyor

Kuruluş, 4. çeyrekte EUR/USD paritesi için aşağı yönlü beklentilerini de sürdürdüğünü vurguladı. Beklentisine gerekçe olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin, ECB'nin ise güvercin tutumunun yaratacağı farklılık gösterildi.

Değerlendirmede ECB'nin de sonbahar aylarında varlık alım politikasını tartışmalara başlayacağı beklentisi de vurgulandı.

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

'İlişki sırası' cinayetinde flaş gelişme! Dövüldüğü için haksız tahrik indirimi uygulanmış

'İlişki sırası' cinayetinde flaş gelişme! Dövüldüğü için haksız tahrik indirimi uygulanmış

Bakanlık duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Almanya Libya büyükelçiliğini yeniden açtı

Almanya Libya büyükelçiliğini yeniden açtı

Taliban: ABD listeden çıkarmadı, anlaşmayı ihlal ediyor

Taliban: ABD listeden çıkarmadı, anlaşmayı ihlal ediyor

TESK Genel Başkanı Palandöken'den aşı çağrısı

TESK Genel Başkanı Palandöken'den aşı çağrısı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'İlişki sırası' cinayetinde flaş gelişme! Dövüldüğü için haksız tahrik indirimi uygulanmış

'İlişki sırası' cinayetinde flaş gelişme! Dövüldüğü için haksız tahrik indirimi uygulanmış

Sıradaki Haber
1.259 lira bugün hesaplarda! Paranız yatırılmazsa...

1.259 lira bugün hesaplarda! Paranız yatırılmazsa...

Sıradaki Haber
Balık haline boy baskını: 8 ton 795 kilogram balığa el konuldu

Balık haline boy baskını: 8 ton 795 kilogram balığa el konuldu

Sıradaki Haber
Bakanlık duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber