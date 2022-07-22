'ECB'nin dövize müdahale olasılığı düşük'

Goldman Sachs'a göre bu yıl euronun dolar karşısında yüzde 10 değer kaybetmiş olmasına rağmen Avrupa Merkez Bankası'nın döviz piyasasına doğrudan bir müdahaleye yönelme olasılığı düşük.

Ancak Goldman Sachs, Japon yeninin değer kaybetmeyi sürdürmesi halinde Japon hükümetinin bu yönde bir adım atması için potansiyel bulunduğunu öne sürdü.

Goldman Sachs'ın Döviz Stratejisti Karen Reichgott yaptığı değerlendirmede ECB'nin kısa vadede euronun değerine bir müdahalede bulunma olasılığının düşük olduğunu, ECB Başkanı Christine Lagarde ve mevkidaşlarının ortak para birimini desteklemeye yönelmeden önce odaklanmaları gereken daha acil konular bulunduğunu söyledi.

Reichgott'a göre ECB Yönetim Konseyi'nin odaklanması gereken konuların başında enflasyondaki yükseliş, enerji tedarikine yönelik riskler ve İtalya gibi ülkelerin tahvil piyasalarındaki kötüleşme var.

Goldman Sachs stratejisti, "Döviz piyasasına müdahale ECB'nin araç seti içinde var, ancak ECB'nin bu aracı kullanma olasılığı düşük" dedi.