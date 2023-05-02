ECB'nin faizi 25 baz puan artırması bekleniyor

Faizin yükseleceği yüzde 3,50 seviyesinin nihai nokta olacağını savunan MFS, ECB'nin bir süre faiz artırımına ara vereceğini ancak bu konuda belirleyicinin ECB Banka Kredi Anketi ve gelecekteki çekirdek enflasyon gelişmeleri olacağını da vurguladı.

MFS Analisti Annalisa Piazza çekirdek enflasyon görünümünde gelecek 3-6 ayda bir miktar iyileşme yaşanmasını beklediğini de ifade etti.