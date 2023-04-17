ECB'nin faizi 75 baz puan artırması bekleniyor
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek 3 toplantıda faizi 75 baz puan artırması bekleniyor.
17.04.2023 - 09:36 |
Bloomberg tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler ECB'nin mayıs, haziran ve temmuz ayı Yönetim Konseyi toplantılarında faizi toplam 75 baz puan yükselteceğini tahmin etti.
5-13 Nisan tarihleri arasında yapılan ankete katılan ekonomistler mevduat faiz oranının yüzde 3,75 seviyesinde tepe yapmasını ve yılın geri kalanında yüzde 3,75 seviyesinde kalmasını bekliyor.
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