ECB'nin faizi 75 baz puan artırması bekleniyor

Bloomberg tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler ECB'nin mayıs, haziran ve temmuz ayı Yönetim Konseyi toplantılarında faizi toplam 75 baz puan yükselteceğini tahmin etti.

5-13 Nisan tarihleri arasında yapılan ankete katılan ekonomistler mevduat faiz oranının yüzde 3,75 seviyesinde tepe yapmasını ve yılın geri kalanında yüzde 3,75 seviyesinde kalmasını bekliyor.