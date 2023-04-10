'ECB'nin faizi ne kadar artıracağı belirsiz'
Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi olan Klaas Knot, ECB'nin mayıs ayındaki toplantısında faizi 25 veya 50 baz puan artırmasının belirsiz olduğunu söyledi.
10.04.2023 - 09:31 |
Klaas Knot, ECB'nin mayıs ayında yapacağı toplantıda faizin '50 baz puan mı?' artırılması gerektiği, faiz artırımının 25 baz puana düşürülmesinin bir olasılık olup olmadığı konularında belirsizliğin devam ettiğini söyledi.
ECB Yönetim Konseyi Üyesi Knot, NRC gazetesine yaptığı açıklamada "Faizi son seferinde olduğu gibi '50 baz puan daha artırmamız mı?' gerektiği yoksa faiz artırımını '25 baz puana indirmemiz mi?' gerektiği hala yanıtlanması gereken bir soru. Mayıs toplantısına kadar gelecek ekonomik verilerle buna karar vermemiz gerekli" dedi.
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