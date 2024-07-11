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ECB'nin faizi sabit tutması bekleniyor

Morgan Stanley Research analistleri, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Temmuz toplantısında faiz oranlarını sabit tutmaya hazırlandığını ve kendi bakış açısına göre enflasyonun hedefe zamanında döndüğü varsayımını doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

11.07.2024 - 09:58 | | Foreks Haber
ECB'nin faizi sabit tutması bekleniyor

"ECB, Temmuz ve Ağustos enflasyonunun yanı sıra ücret ve verimlilik verilerine odaklanacak" diyen analistler, bunların hepsinin Eylül toplantısı için zamanında hazır olacağını öngördü.

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ECB'nin enflasyonun %2'lik hedefe geri dönmesi yolunda ilerlemenin devam ettiği sinyalini vermesinin beklendiğine işaret eden Morgan Stanley analistleri ECB'nin 18 Temmuz'daki toplantısının piyasaları değiştirecek bir olay olmasını beklemiyor.

Piyasalar %95 olasılıkla Temmuz ayında faizlerin değişmeyeceğini fiyatlıyor.

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