ECB'nin faizi sabit tutması bekleniyor

"ECB, Temmuz ve Ağustos enflasyonunun yanı sıra ücret ve verimlilik verilerine odaklanacak" diyen analistler, bunların hepsinin Eylül toplantısı için zamanında hazır olacağını öngördü.

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ECB'nin enflasyonun %2'lik hedefe geri dönmesi yolunda ilerlemenin devam ettiği sinyalini vermesinin beklendiğine işaret eden Morgan Stanley analistleri ECB'nin 18 Temmuz'daki toplantısının piyasaları değiştirecek bir olay olmasını beklemiyor.

Piyasalar %95 olasılıkla Temmuz ayında faizlerin değişmeyeceğini fiyatlıyor.