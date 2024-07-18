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ECB'nin faizi sabit tutması bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bir sonraki hamlesinin yine de bir indirim olacağının sinyalini vermesi bekleniyor.

18.07.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
ECB'nin faizi sabit tutması bekleniyor

ECB, geçtiğimiz ay geniş çapta beklenen ancak kendi politika yapıcılarından bazılarının aceleye getirildiğini düşündüğü bir hareketle faiz oranlarını indirmişti. Yurt içi enflasyon ve ücret artışının inatçı bir şekilde yüksek seyretmesi nedeniyle ECB'nin bir sonraki hamle konusunda daha temkinli olması bekleniyor.

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ECB Başkanı Christine Lagarde, politika yapıcıların tetiği tekrar çekmeden önce daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu savunarak bir denge kurmaya çalışacak.

Lagarde'ın bu mesajı toplantıdan önceki haftalarda vermiş olması nedeniyle dikkatler şimdiden Eylül ayına kaymış durumda ve bu da bugünkü politika toplantısının pandemi öncesinden bu yana en karmaşık olmayan toplantı olabileceğini gösteriyor.

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