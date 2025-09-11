ECB'nin faizi sabit tutması bekleniyor

Canlı Borsa
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ana refinansman işlemleri için temel faiz oranlarını %2 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

11.09.2025 - 09:17 | | Foreks Haber
Ekonomistler, enflasyonun hedefine uygun seyretmesi nedeniyle ECB'nin faiz oranlarını değiştirmeyeceğini, ancak ticaret ve siyasi görünümün gergin olması nedeniyle ilave gevşeme olasılığının tartışılacağını değerlendiriyor.

ABD'nin gümrük vergilerinin devam eden etkisinin ve Fransa'daki siyasi belirsizliğin önemli riskler oluşturduğuna işaret eden ekonomistler, ECB Yönetim Konseyi'nin şahin üyelerinin, güçlü özel tüketim ve toparlanan sanayi üretiminin ekonominin sağlamlığının kanıtı olduğuna vurgu yapmalarını da bekliyor.

Güvercin kanattaki üyelerin ise gümrük vergilerinin tam etkisinin henüz ortaya çıkmamış olmasından endişe duyduklarına dikkat çeken ekonomistler, bunun büyümeyi yavaşlatarak gelecek yıl enflasyonun hedefin altına düşmesine neden olabileceğini düşünüldüğünü vurguladı. 

ECB Yönetim Konseyi'nin faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak. Başkan Christine Lagarde'ın basın toplantısı 15.45'te başlayacak.

